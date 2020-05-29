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    HaberlerEğitim Haberleri Sınav yeri değişebilecek
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    29.05.2020 - 07:00 |

    Sınav yeri değişebilecek

    ÖSYM’nin internet sitesinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına başvuran adayların atamalarının, ilgili sınava başvurularında birinci sırada tercih ettikleri sınav merkezlerine yapıldığı belirtildi.

    Sınav yeri değişebilecek

    Duyuruda, “Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle atandıkları sınav merkezinin bulunduğu ilden farklı bir ilde ikamet etmek zorunda kalan ve bu nedenle sınav merkezi değişikliği yapmak isteyen adaylar, sınav merkezi değişiklik taleplerini dilekçe gibi yollarla daha önce ÖSYM’ye göndermiş olan adaylar dahil, sınav merkezi değişikliği taleplerini, değerlendirilmek üzere 29 Mayıs 09.00-23.59 saatleri arasında ‘https://ais.osym.gov.tr’ internet adresinden Başkanlığımıza iletebileceklerdir” bilgisi verildi. ANKARA Milliyet

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