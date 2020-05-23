Sınava 1 ay var çalışmaya devam

Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle 7 Haziran’dan 20 Haziran’a ertelenen Liselere Giriş Sınavı’na (LGS), bir aydan kısa bir süre kaldı. Okullarda yüz yüze eğitimin 16 Mart’tan itibaren yapılamaması nedeniyle LGS, 8. sınıfın birinci döneminde uygulanan öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sözel ve Sayısal olmak üzere iki oturumdan oluşan sınavda, ilk oturumda Türkçe’den 20, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük’ten 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’nden 10, Yabancı Dil’den 10 olmak üzere 50 soru, ikinci oturumda ise Matematik’ten 20, Fen Bilimleri’nden 20 olmak üzere 40 soru yer alacak.

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Peki adaylar, sınava kalan süreyi nasıl değerlendirmeli, sınavda başarıyı yakalamak için neler yapmalı? Uzmanlar, LGS’ye girecek öğrencilerin MEB’in yayınladığı örnek sorulara göz gezdirmelerini, birinci dönem müfredatı ve kazanımları doğrultusunda hazırlanmalarını öneriyorlar. Bilfen İlköğretim Kurumları Bölüm Başkanları ise her testi ayrı ayrı değerlendirerek, sınava hazırlanan öğrencilere şu önerilerde bulunuyorlar:

TÜRKÇE: Önemli bir bölümünü anlam bilgisinin oluşturduğu Türkçe’de öğrenciler, “Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Paragrafta Anlam, Fiilimsi, Cümlenin Ögeleri, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Edebi Bilgiler” başlıklarından sorumlular. LGS ile “Görsel Yorumlama, Sözel Mantık ve Muhakeme” sorunlarının da sınava dahil edilmesi önemli bir değişiklik yarattı. MEB’in örnek sorularına bakıldığında öğrencilerin dil becerilerini ve yeterliliklerini ön plana çıkaracak şekilde hazırlandığı söylenebilir. Paragraf soruları için daha uzun metinler seçildiğini, bir metinden hareketle birden fazla sorunun çözümlenmesinin istendiğini görüyoruz. Bu durum metni anlamsal ve dil bilimsel açıdan analiz etmeyi gerektirmekte.

MATEMATİK: MEB örnek sorularında, günlük hayattaki matematiğin sorgulandığını, problemin içerisindeki verileri doğru okuyup yorumlamaya yönelik ifadelerin yer aldığını görüyoruz. Örneğin geçtiğimiz ay yayımlanan bir soru “EBA TV” ile ilgiliydi. Öğrencilere, sınava kadar kısa konu tekrarları yapmalarını, sınav kazanımlarını içeren soruları süre tutarak çözmelerini ve sonucuna ulaşamadıkları sorularla ilgili eksiklerini tamamlamalarını öneriyoruz.

İNGİLİZCE: Sınavda öğrencilerin okuduğunu anlama ve analiz yaparak sonuca ulaşma becerileri de ölçülmekte. Metin sorularında çıkarım yapabilme becerisi test edilmekte. Öğrenciler kolay çıkarım yapabilmeleri için kendi seviyelerinde kitap ve makale okumalılar. Sınavda kelime bilgisi önemli olduğu için tekrar yaparken ünitelerdeki hedef kelimeler konusunda dikkatli olunmalı.

FEN BİLİMLERİ: Uygulanan sınavlar ve örnek sorular incelendiğinde soruların taksonomik olarak sadece bilgi ve kavrama düzeyinde olmadığı görülüyor. Öğrencilerin araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme becerilerini geliştirmeleri, çevreleri hakkında merak duygusunu sürdürmeleri ve fen okuryazarlığı kazanmış olmaları önemli. Sorular deney, grafik ve yorum ağırlıklı olacak.

‘Neden ve sonuca odaklanın’

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: Öğrenciler, “Bir Kahraman Doğuyor”, “Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar”, “Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!”

ünitelerinden 17 kazanımdan sorumlular. LGS’de kavram bilgisini ve harita okuma becerisini ölçen, neden-sonuç bağlantısı kurduran, öğrendikleri bilgileri transfer edebilme, analiz edebilme becerisini ölçen soruların yer alacağı düşünülmekte.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Sınavın ünitelerdeki ayetlerin ve hadislerin mesajlarını yoklayıcı, kavram bilgisini ölçen ve güncel hayatla ilişkili sorulardan oluşacağını öngörmekteyiz. Dolayısıyla sınava az bir zaman kala öğrencilerin ünitelerde geçen kavramlara çok iyi hâkim olmalarını, güncel hayatın içindeki olayların dersle bağlantısını kurmalarını (Ramazan’da verdiğimiz zekâtlar, fitreler vb.) ve bol bol soru çözmelerini tavsiye etmekteyiz.