Sınavdan ‘erken çıkarma’ tartışması

30 dakika erken

İstanbul Küçükçekmece’deki Eşref Bitlis Anadolu Lisesi’nde, sınava aynı salonda giren 12 öğrenci, sınavdan 30 dakika erken çıkarıldıklarını ileri sürdü. YKS’nin ilk bölümü olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 345716004 numaralı sınav salonunda giren 12 öğrenci, durumu fark ederek, tutanakla ÖSYM’ye bildirdi. Sözkonu salondaki gözetmenin bu yıla özel ilave 30 dakika verilerek sınav süresinin 135 dakikadan 165 dakikaya çıkarıldığını bilmediği iddia edildi.

Milliyet’e konuşan ÖSYM yetkilileri, “Tutanaklar ve aday dilekçeleri bize gelecek. Bunlar incelenecek. İncelemenin ardından en hızlı şekilde çalışma yaparak çözümü açıklayacağız. Bu süreçte hiçbir adayımızı mağdur etmeyeceğiz” dediler.