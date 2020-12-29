Siyah Zıt Anlamlısı Nedir? Siyahın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Siyah kelimesi, dilimizde çok sık kullanılan bir kelime olmakla beraber çok kullanılan bir renktir. Bu durum ise kelimenin sıkça kullanıldığına olanak sağlamaktadır. Siyah kelimesinin zıt anlamı da kelimenin kendisi kadar sık kullanılmaktadır. Siyah kelimesinin zıt anlamını bilmeyenler için bilgi vermek okurlara fayda sağlayacaktır.



Siyahın Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Siyah kelimesinin bir tane zıt anlamı bulunur. Bu zıt anlamlı kelime ise gün içerisinde çok sık kullanılan bir kelimedir. Siyan kelimesinin zıt anlamı beyazdır. Beyaz ile siyah sözcükleri birbirinin zıt anlamı olarak tanımlanmıştır. Siyah ve beyaz zıt kelimelere örnek olarak aşağıdakiler verilebilir;



- Siyah gömleğimi, beyazı ile değiştirir misin?

- Siyah ayakkabının, beyaz rengi kadar hoş olduğunu düşünmüyorum.