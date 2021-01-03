Soğuk Zıt Anlamlısı Nedir? Soğuğun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Soğuk kelimesi kalıplaşmış birçok kalıplaşmış söz grubunda kullanılır. Grip ve nezle gibi kış hastalıklarına ''Soğuk Algınlığı'' denir. İki veya daha fazla ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik savaş ise ''Soğuk Savaş'' olarak tanımlanır.



Soğuğun Zıt Anlamı Olan Kelimeler:



1- Sıcak:



Örnek Cümleler:



1.A- Hava çok sıcak olduğu için dışarı çıkmaktan vazgeçtik. (Gerçek Anlam)

1.B- Bizi hiç beklemediğimiz şekilde sıcak karşıladı. (Mecazi Anlam)



2- Hararet:



Arapçadan Türkçeye geçen hararet sözcüğü hem sıcaklık hem de susuzluk demektir.



Örnek Cümleler:



1.A- Kaloriferden yayılan hararet birkaç dakika içinde tüm odayı ısıttı.

1.B- İç şu limonatayı, hararetini alır.



3- Germ:



Farsça kökenli bir sözcük olan germ de sıcak demektir ve soğuk kelimesinin zıt anlamlısıdır.