Solmak Zıt Anlamlısı Nedir? Solmanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Solmak, bir şeyin eski canlılığını ve tazeliğini yitirmesi demektir. Genellikle rengi uçan çiçekler için kullanılır. Örneğin: ''Güllerin hepsi bir gecede soldu'' Çeşitli nedenlerden dolayı rengi sararan ve sağlıksız görünen insanlar ise ''Yüzü Solmak'' deyimi ile anlatılır. Solmak zıt anlamlısı nedir? Merak eden okurlar için örnek cümlelerle anlattık.
Bu fiilin ''Sararıp Solmak'' şeklindeki kullanımı da yaygındır. Solmak kelimesinin isim hali ise Solgun'dur.
Solmanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler
1- Açmak:
Solmak gibi açmak fiili de hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanılabilir.
Örnek Cümleler:
1.A- Dedemin geçen hafta ektiği çiçeklerin hepsi açtı. (Gerçek Anlam)
1.B- İnsan aşık olduğunda yüzünde güller açıyor. (Mecazi Anlam)
2- Çiçeklenmek:
Örnek Cümleler:
1.A- Baharın gelmesi ile birlikte ağaçlar çiçeklenmeye başladı.
1.B- Dünyayı daha güzel bir hale getirmek için çevremizi çiçeklendirmeliyiz.
3- Canlanmak:
Solmanın zıt anlamlısı olan canlanmak da farklı anlamlarda kullanılan fiillerden biridir.
Örnek Cümleler:
1.A- Kahvaltı yapıp kahveni içtikten sonra canlanırsın.
1.B- Annem bakmaya başladıktan sonra menekşeler canlanmaya başladı.
1.C- Hadi kendine gel artık, canlan biraz!