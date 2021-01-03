Solmak Zıt Anlamlısı Nedir? Solmanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Bu fiilin ''Sararıp Solmak'' şeklindeki kullanımı da yaygındır. Solmak kelimesinin isim hali ise Solgun'dur.



Solmanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler



1- Açmak:



Solmak gibi açmak fiili de hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanılabilir.



Örnek Cümleler:



1.A- Dedemin geçen hafta ektiği çiçeklerin hepsi açtı. (Gerçek Anlam)

1.B- İnsan aşık olduğunda yüzünde güller açıyor. (Mecazi Anlam)



2- Çiçeklenmek:



Örnek Cümleler:



1.A- Baharın gelmesi ile birlikte ağaçlar çiçeklenmeye başladı.

1.B- Dünyayı daha güzel bir hale getirmek için çevremizi çiçeklendirmeliyiz.



3- Canlanmak:



Solmanın zıt anlamlısı olan canlanmak da farklı anlamlarda kullanılan fiillerden biridir.



Örnek Cümleler:



1.A- Kahvaltı yapıp kahveni içtikten sonra canlanırsın.

1.B- Annem bakmaya başladıktan sonra menekşeler canlanmaya başladı.

1.C- Hadi kendine gel artık, canlan biraz!