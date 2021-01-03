Somut Zıt Anlamlısı Nedir? Somutun Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Bazı kelimelerin çoğunlukla zıt anlamları bulunmaktadır. Somut kelimesi de sadece bu kelimelerden bir tanesini oluşturmaktadır. Somut kelimesinin Türk Dil Kurumunca anlamı duyu organlar birinin yoluyla algılanabilen bir varlığı göstermesidir. Somut zıt anlamlısı nedir? Somutun zıt anlamlısı olan kelimeler nelerdir? Bu soruların yanıtlarını sizler için derledik.
Somut kelimesi günlük yaşantımızda cümle içerisinde az sıklıkla da olsa kullanılmaktadır. Somut olan kelimelere örnek verecek olursak ağaç, hava, taş, ses, koku, çiçek gibi kelimelerle kullanılmaktadır.
Somut Zıt Anlamlı Olan Kelimeler
Somut kelimesi Türkçede oldukça az sıklıkla tercih edilen ve kullanılan kelimelerin başında gelmektedir. Somut olan kelimeleri 5 duyu organımızla hissedebilmekteyiz. Örnek verecek olursak masa sandalye kitap, kale, duvar gibi. Somut kelimesinin zıt anlamı da bulunmaktadır. Somut kelimesinin zıt anlamlısı ise soyuttur.
Soyut 5 duyu organımızla hissedemediğimiz varlıklardır. Soyut olan varlıklara verilebilecek örnekler sevgi, nefret, üzüntü, pişmanlık, düşünce ve benzeri şeylere örnek verebiliriz. Somut ve soyut birbirlerine tam olarak zıt şeylerdir. Somut 5 duyu organımızla hissedebildiğimiz maddelerken soyut tam tersi olarak 5 duyu organımızla hissedemediğimiz varlıklardır.