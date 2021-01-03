Somut Zıt Anlamlısı Nedir? Somutun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Somut kelimesi günlük yaşantımızda cümle içerisinde az sıklıkla da olsa kullanılmaktadır. Somut olan kelimelere örnek verecek olursak ağaç, hava, taş, ses, koku, çiçek gibi kelimelerle kullanılmaktadır.



Somut Zıt Anlamlı Olan Kelimeler



Somut kelimesi Türkçede oldukça az sıklıkla tercih edilen ve kullanılan kelimelerin başında gelmektedir. Somut olan kelimeleri 5 duyu organımızla hissedebilmekteyiz. Örnek verecek olursak masa sandalye kitap, kale, duvar gibi. Somut kelimesinin zıt anlamı da bulunmaktadır. Somut kelimesinin zıt anlamlısı ise soyuttur.



Soyut 5 duyu organımızla hissedemediğimiz varlıklardır. Soyut olan varlıklara verilebilecek örnekler sevgi, nefret, üzüntü, pişmanlık, düşünce ve benzeri şeylere örnek verebiliriz. Somut ve soyut birbirlerine tam olarak zıt şeylerdir. Somut 5 duyu organımızla hissedebildiğimiz maddelerken soyut tam tersi olarak 5 duyu organımızla hissedemediğimiz varlıklardır.