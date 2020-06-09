09.06.2020 - 10:46 |
Son dakika... Dikey Geçiş Sınavı için başvurular başladı! İşte 2020-DGS son başvuru tarihi...
Son dakika haberi... 2020-DGS başvuruları bugünden itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla elektronik ortamda veya bireysel olarak Başkanlığın 'ais.osym.gov.tr' internet adresinden yapılabilecek. Başvurular 17 Haziran'da sona erecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı için (2020-DGS) başvurular başladı.
ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2020-DGS'nin 9 Ağustos'ta yapılacağı hatırlatıldı.
Adaylar, başvurularını 9-17 Haziran tarihleri arasında, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla elektronik ortamda veya bireysel olarak Başkanlığın "ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-DG