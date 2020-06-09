Son dakika... Dikey Geçiş Sınavı için başvurular başladı! İşte 2020-DGS son başvuru tarihi...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı için (2020-DGS) başvurular başladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2020-DGS'nin 9 Ağustos'ta yapılacağı hatırlatıldı.

Adaylar, başvurularını 9-17 Haziran tarihleri arasında, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla elektronik ortamda veya bireysel olarak Başkanlığın "ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-DG