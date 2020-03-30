BakanlÄ±ktan valiliklere gÃ¶nderilen yazÄ±da, Okul Ã–ncesi EÄŸitim ve Ä°lkÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± YÃ¶netmeliÄŸi gereÄŸi resmi okul Ã¶ncesi eÄŸitim kurumlarÄ±nda velilerden alÄ±nan aidatlarÄ±n, Kovid-19 kapsamÄ±nda eÄŸitim Ã¶ÄŸretime ara verilen sÃ¼relerde alÄ±nÄ±p alÄ±nmayacaÄŸÄ± konusunda tereddÃ¼t yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± belirtildi

YazÄ±da, ilgili yÃ¶netmelik gereÄŸi 6-10 Nisan 2020 tarihlerinde yapÄ±lmasÄ± gereken ikinci dÃ¶nem ara tatilinin, Kovid-19 salgÄ±nÄ± nedeniyle 16-20 Mart 2020'ye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±ndan bu tarihlerde aidatÄ±n alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸi ifade edildi

KoronavirÃ¼s tedbirleri nedeniyle okullarda eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretime ara verildiÄŸi, diÄŸer zamanlarda ise veliden herhangi bir Ã¼cretin talep edilmemesi gerektiÄŸi kaydedildi.