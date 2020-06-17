Milli EÄŸitim Bakan SelÃ§uk, LGS sÄ±navÄ±na iliÅŸkin Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l LGS'de 3 bin 873 binada, 59 bin 568 salon kullanÄ±ma sunulmuÅŸtu. Bu yÄ±l tedbirler gereÄŸi bina sayÄ±sÄ±nÄ± 18 bin 139'a, salon sayÄ±sÄ±nÄ± 111 bin 918'e Ã§Ä±kardÄ±k. Sosyal mesafeyi korumak adÄ±na tÃ¼m tedbirleri aldÄ±k" ifadelerini kullandÄ±.Â