BÄ°ST110.9400.00EURO7.69-0.21USD6.850.17ALTIN380.340.01
CANLI BORSA
Â°
Åžehir seÃ§iniz
    MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
    Geri DÃ¶n
    HaberlerEÄŸitim Haberleri Son dakika haberi... Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk'tan LGS açÄ±klamasÄ±: 111 bin 918'e çÄ±kardÄ±k
    ABONE OL
    17.06.2020 - 19:29 | | DHA

    Son dakika haberi... Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk'tan LGS açÄ±klamasÄ±: 111 bin 918'e çÄ±kardÄ±k

    Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk, "LGS'de, bu yÄ±l tedbirler gereÄŸi bina sayÄ±sÄ±nÄ± 18 bin 139'a, salon sayÄ±sÄ±nÄ± 111 bin 918'e Ã§Ä±kardÄ±k" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.Â

    Son dakika haberi... Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk'tan LGS açÄ±klamasÄ±: 111 bin 918'e çÄ±kardÄ±k

    Milli EÄŸitim Bakan SelÃ§uk, LGS sÄ±navÄ±na iliÅŸkin Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l LGS'de 3 bin 873 binada, 59 bin 568 salon kullanÄ±ma sunulmuÅŸtu. Bu yÄ±l tedbirler gereÄŸi bina sayÄ±sÄ±nÄ± 18 bin 139'a, salon sayÄ±sÄ±nÄ± 111 bin 918'e Ã§Ä±kardÄ±k. Sosyal mesafeyi korumak adÄ±na tÃ¼m tedbirleri aldÄ±k" ifadelerini kullandÄ±.Â 

    Åževval Åžahinâ€™in leopar sevgisi'Estetik' haberleri ile magazin gündeminden düÅŸmeyen Miss Turkey 2018 Güzeli Åževval Åžahin, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla hayvan sevgisini gözler önüne serdi.
    daha fazla video iÃ§in

    GÜNCEL HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    17 Haziran SayÄ±sal Loto canlÄ± çekiliÅŸi saat kaçta ne zaman? - 1332. hafta SayÄ±sal Loto sonuçlarÄ± yayÄ±nlanÄ±yor

    17 Haziran SayÄ±sal Loto canlÄ± Ã§ekiliÅŸi saat kaÃ§ta ne zaman? - 1332. hafta SayÄ±sal Loto sonuÃ§larÄ± yayÄ±nlanÄ±yor

    Milyonlarca çalÄ±ÅŸanÄ± ilgilendiren karar! ZamlÄ± ödeniyor...

    Milyonlarca Ã§alÄ±ÅŸanÄ± ilgilendiren karar! ZamlÄ± Ã¶deniyor...

    Bursa'daki vaka sayÄ±sÄ± neden arttÄ±? CanlÄ± yayÄ±nda anlattÄ±

    Bursa'daki vaka sayÄ±sÄ± neden arttÄ±? CanlÄ± yayÄ±nda anlattÄ±

    17 Haziran Åžans Topu canlÄ± çekiliÅŸi ne zaman saat kaçta? - 992. hafta Åžans Topu sonuçlarÄ± açÄ±klanÄ±yor

    17 Haziran Åžans Topu canlÄ± Ã§ekiliÅŸi ne zaman saat kaÃ§ta? - 992. hafta Åžans Topu sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klanÄ±yor

    SÄ±radaki Haber