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    HaberlerEğitim Haberleri Son dakika I LGS'ye hazırlanan öğrenciler için 2. destek paketi!
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    22.05.2020 - 12:26 |

    Son dakika I LGS'ye hazırlanan öğrenciler için 2. destek paketi!

    Son dakika gelen habere göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS'ye hazırlanan öğrenciler için 1000 soruluk 2. destek paketinin yayınlandığını açıkladı.

    Son dakika I LGS'ye hazırlanan öğrenciler için 2. destek paketi!

    Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "LGS’ye hazırlanan öğrencilerimiz için Mayıs ayı 1.000 soruluk 2. destek paketimizi sunuyoruz. Öğrencilerimizin motivasyonunu yükseltmek için emek veren Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ekibimize teşekkür ediyorum" dedi.

    Son dakika I LGSye hazırlanan öğrenciler için 2. destek paketi

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