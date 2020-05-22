Son dakika I LGS'ye hazırlanan öğrenciler için 2. destek paketi!

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "LGS’ye hazırlanan öğrencilerimiz için Mayıs ayı 1.000 soruluk 2. destek paketimizi sunuyoruz. Öğrencilerimizin motivasyonunu yükseltmek için emek veren Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ekibimize teşekkür ediyorum" dedi.