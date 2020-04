Son dakika | Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Selçuk tarih verdi...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları...



Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız.



Bugün açıklamaya çalıştığımız gibi de 31 Mayıs'a kadar süreç devam edecek.

19 Haziran biliyorsunuz okulların kapanma tarihi. 19 gün için okul açılır. Gerçekten öğretmenlerimizden, velililerimizden, öğrencilerimizden on binlerce talep alıyoruz.



Bizim için önemli olan çocuklarımızın sağlığı.



"ÇOCUKLARIN OTURMA PLANI HAZIR"



Bazı modelleme çalışmalarımız var. LGS için örneğin; kaç sıramız var, kaç masamız var. Çeşitli senaryolar üzerinde çalışıyoruz. Çocuklarımızı nasıl oturtacağımızı planlıyoruz. Bir hafta içinde neticelenmiş olacak.



Animasyonlar ile çalışıyoruz. Öğretmenler nerede duracak, öğrenciler nerede duracak.



Bize pazartesi okullar başlıyor dense, başlarız. Tamamen hazırız.



SINIFTA KALMA



Öğrencinin lehine bir bakış açısıyla sorumlu sınıf geçme söz konusu olacak, üst sınıflarda bu sorumluluklarını yerine getirmek kaydıyla.

TELAFİ EĞİTİMİ NASIL OLACAK?



Biz, 5. sınıfı bitiren bir öğrenciden hangi yeterlilikleri bekleriz? Buna bakarız. Bunun da somut kanıtları var. Her bir öğrencinin bilmesi gereken kazanımlar var. Çocuklar okula gitmiyor. Hareket ediyorlardı, çeşitli etkileşimlerde bulunuyorlardı. Şimdi televizyondaki eğitim tek başına okuldaki eğitimin karşılığı mıdır? Hayır değildir. Bunu telafi etmek için çocukların erişmesi gereken yer için bir telafi gerekiyor.



Televizyonla eğitim ve internet desteği ile eğitim bir telafidir. Yüz yüze telafi kısmı var bir de. Haziran'da ya da Eylül'de açtık bizim telafimiz başları. Bunu bölgelere belirleriz.



Bir genel telafi var bir de kişiye yönelik telafi var. Çocuğun çözdüğü soru tipine göre telafiler var. Biz çocukları şahıs bazında da belirli sınıflarda izleme şansına sahibiz.



Sistem çok mutlu olduğumuz şekilde gidiyor. Ama geliştirmemiz gereken şeyler var. Türkiye olarak çok mutluyuz. Yaptığımızın işin kalitesini günden güne yükseltiyoruz.



Bir eğitimci olarak ben hep şöyle bakarız. Herkese tek tip bir reçeteden söz etmemek lazım. Çocuğa özel bir program lazım. Bazıları çok dirayetlidir, çok iyi plan yapar. Bir öğrencinin sosyal duygusal becerileri başkadır. Akademik becerisi ayrıdır.



"HER ŞEY HAZIR VE ÜCRETSİZ"



EBA'da 240 bin soru var. Binlerce soruyu her ay sahaya da veriyoruz. Çocuklar alıştırma yapsın diye. Soru hazır, internet hazır. Her şey hazır ve ücretsiz.



Biz işin doğasını biraz bozuyoruz. Şimdiki aile modelinde anne baba çocuğun etrafında pervane olmuş dönüyor. Yasak koyma bakış açısı ile asla bir noktaya varılamaz.

Tamamen serbest bırakmak da doğru değil. Geniş bir çember çizip bu çemberin içinde istediği gibi hareket edebileceğini söylemek. Sınırı olmayan çocuğun kişiliği olmaz.



Bizim EBA çalışmamız, virüsten çok önce başladı. Orta vadede şunu göreceksiniz, Lise öğrencisi bütün derslerini sınıfta almak zorunda değil. Türkiye böyle bir yere gidecek.

Amacımız şu: bir çocuk günde 8 saat ders alır ve sürekli sınıfın içinde akademik bilgi alırsa, çocuklar derinleşemez. Sosyal faaliyetlere zaman ayıramazlar. Çocuklara okulda zaman tanımak lazım. Sürekli akademik dersle bir yere varamayız. Bu çocuklar sadece küçük küçük kuyular kazarlar ama su bulamazlar. Bizim çocuklarımız artık uluslararası dersler almalı. Karma model yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitimin birlikte yapıldığı bir model.



ÖĞRENCİLER VE VELİLERDEN GELEN TEPKİLER NASIL?



Hemen devreye girdiği için çok mutlular ama okulun yerini tutmuyor diyorlar. Okul başka bir şeye de hizmet ediyormuş diyor öğrenciler.



Türkiye'de ilk kez 24 saat psikolojik destek platformu kurduk. İstediğiniz zaman danışabilirsiniz, biz 24 saat buradayız dedik.



Velilere çocuklarıyla iletişimde nelere dikkat etmeliler? 24 saat anne-babalık ne demek, bu nasıl yapılır? Bunun ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bununla ilgili destek veriyoruz.

Binlerce arama geliyor bununla ilgili.



"EĞER ÇOCUK İSTERSE ÖĞRENME GERÇEKLEŞİYOR"



Okumaya motive olan çocuklar, okuduğunu anlama sürecini çok çabuk atlatıyor. Veliler önemli olanın öğrenmeye karşı olumlu tutum olduğunu akıllarında tutarlarsa çok iyi olur.

Talebe, talep eden demektir. Eğer çocuk isterse öğrenme gerçekleşiyor.