Son Gülen İyi Güler Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Atasözlerinde umut ve istikrar birçok değişik anlamda kullanılmaktadır. Bir işi başarırken veya bir amacı gerçekleştirirken bulunması gereken hemen pes etmemek konusu atasözlerinde geçmektedir.



Son Gülen İyi Güler Atasözünün Anlamı Nedir?



Son gülen iyi güler atasözü başarı beklenen bir işte vazgeçmenin ilk olumsuz durumda olumsuzluğu kabullenerek başarma umudunu yitirmemek gerektiği ve sonuna kadar çalışıp çabalayarak devam etmek gerektiği anlamına gelmektedir.



Son Gülen İyi Güler Atasözünün Açıklaması



Son gülen iyi güler atasözü başlanılan bir işte alınan ilk yenilgiden sonra vazgeçmemek gerektiğini vurgulamaktadır. Son gülen deyiminde ise sonucun her zaman değişebileceğini ve alınan ilk başarılı harekette hemen sevinerek işi hafife almamak gerektiği de anlatılmaktadır.