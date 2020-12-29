Son Zıt Anlamlısı Nedir? Sonuncu Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Son kelimesinin anlamı; bitmiş herhangi bir durumu açıklar. Bunun yanı sıra son kelimesinin zıt anlamı bulunur. Zıt anlam; kelimenin tam tersini ifade eder. Son kelimesinin zıddı da kelimenin kendisi kadar sık kullanılan kelimelerin içerisinde bulunmaktadır. Son kelimesinin zıddı hakkında bilgi ve örnek vermek okurlar için bilgilendirici olacaktır.

Sonuncu Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Son kelimesinin zıt anlamı, çok sık bir şekilde cümlelerin içerisinde görülebilir. Cümle içerisinde çok sık kullanılan son kelimesinin zıt anlamı; ilk ve baş olarak tanımlanabilir. Son kelimesiyle ilk ve baş kelimeleri zıt anlamlıdır. Son ve baş kelimelerine örnek olarak;

- Sonuncu olan kişinin başta yer alacağını hiç tahmin etmezdim.

- Başta oturan kişi, sondaki yere geçmeyi tercih etti.