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    28.11.2020 - 03:59 |

    Sona Kalan Dona Kalır Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Sona Kalan Dona Kalır atasözünde fırsatları kaçıran kişilerin eninde sonunda pişman olacağı anlatılır. İnsanın önüne her zaman büyük fırsatlar çıkmaz. Çıktığı zaman ise onları en iyi şekilde değerlendirmelidir. Aksi takdirde hayatı boyunca pişman olabilir. Sona kalan dona kalır atasözünün açıklaması, konusu ve anlamı nedir? Sizin için ayrıntılı bir şekilde derledik.

    Sona Kalan Dona Kalır Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Günlük hayatta sıklıkla kullanılan sona kalan dona kalır, bir işin zamanında yapılması gerektiğini de belirtir. Yapması gerekenleri sürekli başka zamana erteleyen insanlar hedeflerini gerçekleştiremez.

    Sona Kalan Dona Kalır Atasözünün Anlamı Ne Demek?

    TDK'ya göre bu atasözünde, kaçırılan fırsatların bir daha ele geçmeyeceği anlatılır. Bu nedenle bir işte başarılı olmak isteyen kişiler o işi zamanında yapmalıdır. Aksi takdirde hiçbir plan gerçekleşmez. Başarılı olmak için hızlı hareket etmeli ve rakiplerin önüne geçmelidir. Ancak bunu yaparken aceleci davranmak da olumsuz sonuçlara yol açabilir.

    Kısaca Sona Kalan Dona Kalır Atasözünün Açıklaması

    Kısaca sona kalan dona kalır atasözünde, hayatta başarıyı yakalamak isteyen insanların önüne çıkan fırsatları iyi değerlendirmesi gerektiğini anlatılır.

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