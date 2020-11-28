Sona Kalan Dona Kalır Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Günlük hayatta sıklıkla kullanılan sona kalan dona kalır, bir işin zamanında yapılması gerektiğini de belirtir. Yapması gerekenleri sürekli başka zamana erteleyen insanlar hedeflerini gerçekleştiremez.



Sona Kalan Dona Kalır Atasözünün Anlamı Ne Demek?



TDK'ya göre bu atasözünde, kaçırılan fırsatların bir daha ele geçmeyeceği anlatılır. Bu nedenle bir işte başarılı olmak isteyen kişiler o işi zamanında yapmalıdır. Aksi takdirde hiçbir plan gerçekleşmez. Başarılı olmak için hızlı hareket etmeli ve rakiplerin önüne geçmelidir. Ancak bunu yaparken aceleci davranmak da olumsuz sonuçlara yol açabilir.



Kısaca Sona Kalan Dona Kalır Atasözünün Açıklaması



Kısaca sona kalan dona kalır atasözünde, hayatta başarıyı yakalamak isteyen insanların önüne çıkan fırsatları iyi değerlendirmesi gerektiğini anlatılır.