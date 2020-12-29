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    29.12.2020 - 12:05 |

    Sonra Zıt Anlamlısı Nedir? Sonranın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Türk dilinin doğru bir şekilde kullanılabilmesi için zıt anlamlı kelimelerin bilinmesi önemli olmaktadır. Ayrıca bu kelimelerin bilinmesi öğrencilerin sınavlarında başarılı olmaları için de önem arz etmektedir. Bu sebeple sonra kelimesinin zıt anlamlısı ve kelime ile ilgili ayrıntıları derledik.

    Sonra Zıt Anlamlısı Nedir? Sonranın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

     "Sonra" kelimesinin birçok anlamı kelimeyi zarf yapmaktadır. İçlerinde sadece arkadan gelen zaman veya bölüm anlamında kullanıldığında isim olmaktadır. Bunun dışında müteakiben, daha sonraki bir zamanda, daha sonraki bir yerde ve daha sonraki bir sırada anlamlarında zarf olarak kullanılmaktadır.

    Sonranın Zıt Anlamı olan Kelimeler

    "Sonra" kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre "sonra" kelimesinin zıt anlamlısı olan kelimler; hemen, şimdi, önce ve ilkin olarak belirlenmiştir. Zıt anlam olarak belirlenen bu dört kelime de zarf niteliği taşımaktadır.

    Günlük kullanım dilinde ise önce ve hemen anlamı karşıt anlam olarak daha yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Her 4 sözcük de hem yer hem de zaman belirten zarflar arasında yerini almaktadır. Hemen kelimesinin anlamı çabucak olurken, öncenin kelime anlamı ise ilk olarak olmaktadır.

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