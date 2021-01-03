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    03.01.2021 - 03:39 |

    Sonuncu Zıt Anlamlısı Nedir? Sonuncunun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Dilimizde kullanılan her kelimenin, belli bir durumu ifade ettiği belirtilebilir. Bu yüzden dilimizin içerisinde yer alan kelimelerin ise oldukça geniş yelpazede yer aldığını belirtmek gerekir. Bunun dışında her kelimenin belli bir zıt anlamı vardır. Ancak bazı kelimelerin zıt anlamlı karşılığının bulunmadığını da belirtmek gerekir. Peki sonuncu zıt anlamlısı nedir? İşte, tüm detaylar.

    Sonuncu Zıt Anlamlısı Nedir? Sonuncunun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Sonuncu kelimesi; son sırada yer alan durumları ifade etmek açısından kullanılan bir kelimedir. Bu kelimenin çok sık bir şekilde kullanıldığını da belirtmek mümkündür. Sonuncu kelimesinin zıt anlamlısı hakkında bilgilenmek isteyen kişiler, İnternet çapında araştırma yapmaktadırlar. Bununla beraber sonuncu kelimesinin zıt anlamlısı, kelimenin kendisi gibi çok sık kullanılan bir kelimedir. Sonuncu kelimesi hakkında bilgi vermek ve örneklendirmek yararlı olacaktır.

    Sonuncunun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Sonuncu kelimesinin zıt anlamı olan kelime; birinci kelimesidir. Sonuncu kelimesi; sonda olan bir şeyi ifade ederken birinci kelimesi ise; ilk sırada yer alan herhangi bir şeyi temsil eder. Sonuncu ve birinci kelimelerinin bir arada kullanıldığı örnek cümle;

    - Sonuncu olan kişi, hırs yapıp birinciliğe yükseldi.

     

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