Soru Zıt Anlamlısı Nedir? Sorunun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Soru, öğrenilmek istenen bir durum yahut bir şeyle alakalı olarak kişilere yöneltilen ve bunun neticesi olarak da yanıtı beklenen bir kelime olma özelliği taşır.

Sorunun Zıt anlamı Olan Kelimeler

Sorunun birden fazla zıt anlamlısı bulunmaktadır. Zıt anlam demek soru kelimesinin tam olarak karşıtı olan anlamı içermek demektir. Bu bakımdan soru kelimesinin ilk zıt anlamlısı olan kelime; cevap olup ikinci zıt anlamlısı yani karşıt anlam içeren sözcük yanıt kelimesidir.

Soru kelimesi günlük hayatta en fazla kullanılan sözcüklerden biri olmakla birlikte buna ek olarak karşıt yani diğer bir ifade ile zıt anlamlısı olan kelimelerde çok sıklıkla kullanılmaktadır. Bu bakımdan soru kelimesinin zıt anlamlısı olan kelimelerin bilinmesi büyük önem taşımaktadır.