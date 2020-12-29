Soru Zıt Anlamlısı Nedir? Sorunun Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Soru kelimesi günlük hayatın yanı sıra çalışma hayatında da çok sık kullanılmaktadır. Çünkü bir şey öğrenmek için soru sormaya ihtiyaç duyulur. Soru kelimesi, bir kişiye yöneltilen ve karşılık beklenen durumu ifade eder. Sizin için soru zıt anlamlısı nedir? Sorunun zıt anlamı olan kelimeler şeklindeki konu başlıklarını detayları ile birlikte derledik.
Soru, öğrenilmek istenen bir durum yahut bir şeyle alakalı olarak kişilere yöneltilen ve bunun neticesi olarak da yanıtı beklenen bir kelime olma özelliği taşır.
Sorunun Zıt anlamı Olan Kelimeler
Sorunun birden fazla zıt anlamlısı bulunmaktadır. Zıt anlam demek soru kelimesinin tam olarak karşıtı olan anlamı içermek demektir. Bu bakımdan soru kelimesinin ilk zıt anlamlısı olan kelime; cevap olup ikinci zıt anlamlısı yani karşıt anlam içeren sözcük yanıt kelimesidir.
Soru kelimesi günlük hayatta en fazla kullanılan sözcüklerden biri olmakla birlikte buna ek olarak karşıt yani diğer bir ifade ile zıt anlamlısı olan kelimelerde çok sıklıkla kullanılmaktadır. Bu bakımdan soru kelimesinin zıt anlamlısı olan kelimelerin bilinmesi büyük önem taşımaktadır.