Sosyal Yardım Nedir? Kimlere Sosyal Yardım Verilir?

Sosyal yardım bireyler üzerinde hem maddi hem de manevi yönden olabilmektedir. Fakat Türkiye üzerinde yapılan birçok sosyal yardım sisteme maddi açıdan ihtiyaç sahibi olan bireylere düzenlenmektedir.



Sosyal Yardım Nedir?



Özellikle ilk Türk devletlerinden beri en önemli oldu sosyal bir devlet düzenini oluşturmak olmuştur. Sosyal devlete ile sosyal yardım kavramları oldukça bir birine benzeyen ve önemli kavramlar olmaktadır. İlk olarak sosyal devlet açısından ilk Göktürk devletlerinde başlamıştır.



Göktürk hitabelerinde bulunana açları doyuruldum çıplakları giydirdim ifadesi aslıdan bir nevi sosyal devleti göstermektedir sosyal devlet günümüzde daha çok sosyal yardım kuruluşları şeklinde işlemektedir. Birçok aşevleri ve birçok maddi yardım sağlayan yerler bulunmaktadır. Bunların ortak özelliği gerçekten yardıma muhtaç olan insanlara olan ilgilerinden kaynaklamamaktadır. Son yıllarda bu durum daha da çok kendini göstermiştir.



Kimlere Sosyal Yardım Verilir?



İlk olarak kimi sosyal yardım projesinden yararlanacağı veya kimin yararlanmayacağı konusu birçok araştırma sonucu belirlenmektedir. Şüphesiz birçok hayırsever ve bağışçının sosyal yardım kurumlarına gereken bütçeyi vermesinin nedeni maddi gerçekten paraya ihtiyacı olanların bulunması olmaktadır.



Genellikle sosyal yardım projesinden yararlanan bireyler daha çok burs alan öğrenciler ve çalışma durumu olamayan bireyler olmaktadır. Sosyal yardım olarak bu bireyler yiyecek içecek yardımı veya eşya yardımı gerçekleşmektedir.