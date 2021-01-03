BİST1.477-0.22EURO9.07-0.05USD7.43-0.01ALTIN 452.98-0.25
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Soyut Zıt Anlamlısı Nedir? Soyutun Zıt Anlamı Olan Kelimeler
    ABONE OL
    03.01.2021 - 06:11 |

    Soyut Zıt Anlamlısı Nedir? Soyutun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Soyut kelimesi; elde tutulamayan, hayali olan herhangi bir olguyu, durumu tanımlar. Bunun yanı sıra soyut kelimesi, çok sık kullanılmayan bir kelime olduğundan hem anlamı hem de zıt anlamı merak edilmektedir. Peki soyut zıt anlamlısı nedir? Soyut kelimesinin zıt anlamı olan kelimeler nasıl ifade edilir? İşte soyut kelimesine dair tüm ayrıntılar.

    Soyut Zıt Anlamlısı Nedir? Soyutun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Soyut kelimesi; dilimizde yer edinmiş ancak çok sıklıkla kullanılmayan bir kelimedir. Bununla beraber soyut kelimesinin zıt anlamı hakkında bilgi almak isteyen kişiler, İnternete başvurmaktadırlar. Soyut kelimesinin zıt anlamı hakkında bilgi vermek, bunun dışında örneklendirmek kelimenin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır.

    Soyutun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Soyut kelimesi; genel olarak metinlerin içerisinde yer alan bir kelimedir. Bu yüzden karşılaşıldığı zaman ne anlama geldiği, zıt anlamının ne olduğu hakkında araştırmalar yapılmaktadır. Soyut kelimesinin zıt anlamı somuttur. Soyut ile somut kelimeleri zıt anlamlı olarak belirtilmiştir. Kelimelerin bir arada kullanıldığı örnek aşağıdaki gibi olacaktır;

    - Somut nesnelerin görüldüğünü, soyut durumların ise insanın duyguları ile hissedildiğini belirtmek pek de yanlış olmayacaktır.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Büyük tehdit! 60 günde kuruttuk

    Son dakika... Büyük tehdit! 60 günde kuruttuk

    Trafik sigortasında yeni dönem! 81 ilde farklı...

    Trafik sigortasında yeni dönem! 81 ilde farklı...

    Trump tatilden niye erken döndü?

    Trump tatilden niye erken döndü?

    Adana'da hareketli gece! Suçüstü yakalandılar

    Adana'da hareketli gece! Suçüstü yakalandılar

    Sıradaki Haber