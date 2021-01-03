Soyut Zıt Anlamlısı Nedir? Soyutun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Soyut kelimesi; dilimizde yer edinmiş ancak çok sıklıkla kullanılmayan bir kelimedir. Bununla beraber soyut kelimesinin zıt anlamı hakkında bilgi almak isteyen kişiler, İnternete başvurmaktadırlar. Soyut kelimesinin zıt anlamı hakkında bilgi vermek, bunun dışında örneklendirmek kelimenin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır.



Soyutun Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Soyut kelimesi; genel olarak metinlerin içerisinde yer alan bir kelimedir. Bu yüzden karşılaşıldığı zaman ne anlama geldiği, zıt anlamının ne olduğu hakkında araştırmalar yapılmaktadır. Soyut kelimesinin zıt anlamı somuttur. Soyut ile somut kelimeleri zıt anlamlı olarak belirtilmiştir. Kelimelerin bir arada kullanıldığı örnek aşağıdaki gibi olacaktır;



- Somut nesnelerin görüldüğünü, soyut durumların ise insanın duyguları ile hissedildiğini belirtmek pek de yanlış olmayacaktır.