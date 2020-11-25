Söz Gümüşse Sükut Altındır Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Söz gümüşse sükut altındır atasözü, konuşmak her ne kadar güzel olsa da, bazen doğru zamanda susmasını bilmek daha önemlidir anlamına gelmektedir.

Söz Gümüşse Sükut Altındır Atasözünün Anlamı Ne Demek?

Bazı insanlar çok güzel konuşmalarına rağmen, bazen ne zaman susmaları gerektiğini bilmezler. Fakat doğru yerde ve doğru zamanda susmayı bilmek, güzel ve doğru konuşmaktan daha önemli olabilir. Bu yüzden her insanın güzel konuşmayı öğrendiği kadar, susmayı da öğrenmesi gerekir. Aynı zamanda çok konuşan insanlar için bu durum bazen kötü sonuçlar doğurabilir. İnsanlar çok konuşarak mutsuz olmaktansa, bazen susmayı bilerek mutlu olmayı tercih etmelidirler.

Söz Gümüşse Sükut Altındır Atasözünün Kısaca Açıklaması

Güzel konuşuyor olabilirsin ama susmasını da bilmelisin, söz gümüşse sükut altındır.