Söz Var İş Bitirir Söz Var Baş Yitirir Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Söz var iş bitirir söz var baş yitirir atasözü, söz sahibinin insan üstünde etkisi var demektir. İnsanın söylediği sözler yerindeyse ortaya iyi ve hoş durumlar ortaya çıkar. Ancak yanlış ve yerinde olmadan söylenen sözler, karşıdaki kişiyi sinirlendirir ve kızdırır.



Söz Var İş Bitirir Söz Var Baş Yitirir Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Söz var iş bitirir söz var baş yitirir atasözünün TDK tarafından anlamı sözün söylendiği zaman ve durumun önemli olduğu gerçeğidir. Söz söyleyen kişi doğru zamanda ve doğru şekilde karşısındakine aktarırsa sonuç olumlu olur. Kötü zamanlama ile söylenen söz ise insanların yanlış anlamasına yol açar ve kavgalar başlar.



Kısaca Atasözü Açıklaması



Atasözünün en kısa açıklaması yerinde ve olumlu söylenen söz hoş gelişmelere, yanlış zamanda söylenen söz ise kötü olaylara işaret etmektedir.