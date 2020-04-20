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    HaberlerEğitim Haberleri Sözcük Eş Anlamlısı Nedir? Sözcük Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
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    20.04.2020 - 18:22 |

    Sözcük Eş Anlamlısı Nedir? Sözcük Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Sözcük öğrencilerin sıklıkla kullandığı bir kelimdir. Türk Dili ve Edebiyatı içerisinde her alanda kullanılır. Sözcük doğru yazılışı nedir? TDK sözlüğünde ne anlama gelir? Birleşik mi ayrı mı yazılır? Eş anlamlısı ne demektir? Sorularının cevaplarını hazırladık.

    Sözcük Eş Anlamlısı Nedir? Sözcük Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Sözcük Türkçe kökenli bir kelimedir. Bu nedenle eğitim kitaplarında bu kullanımının yaygınlaşması amacı ile daha çok kullanılır.

    Sözcük Eş Anlamlısı Nedir?

    Sözcük kelimesinin eş anlamlısı kelimedir. Kelime Arapça kökenlidir. Farklı kökenden iki sözcük aynı anlamı taşımaktadır.

    Sözcük Nedir?

    TDK sözlüğünde sözcük anlamlı ses birliği anlamına gelir. Kitapların basımında Türkçe kökenli sözcüklerin kullanımına özen gösteren Türk Dil Kurumu, bu sözcükleri basımlarda öne çıkarmaktadır.

    Sözcük Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

    Eş anlamlı demek anlamları aynı yazılışları farklı sözcüklerdir. Sözcük ve kelime birbirinin yerine kullanılabilir. Bu şekilde kullanımlarda anlatım bozukluğu ortaya çıkmaz. Eş anlam örnekleri şu şekildedir. İlk örnek ‘Bu parçada anlamını bilmediğiniz kelimelerin sözlükte anlamlarını bulunuz’ olabilir. Aynı şekilde bu cümlede sözcük, kelime yerine kullanılabilir. Farklı bir örnekte ‘Kullandığımız her sözcüğün kökeni farklı olabilir’ şeklinde olabilir.

     

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