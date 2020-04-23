Stabilize Ne Demek? Tdk'ya Göre Stabilize Olmak Kelimesinin Anlamı Nedir?

Stabilize İngilizce kökenli bir kelimedir. Türk Dil Kurumu açısından Türkçe karşılığı ‘dengelemek ya da sağlamlaştırmak’ şeklinde yer almaktadır. Bu kelime herhangi bir olgu ya da olay karşısında kullanılabilmektedir.



Stabilize Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?



Stabilize kelimesinin sözlük anlamları farklılık gösterebilmektedir. Tabi her ne kadar değişik kelimeler üzerinden ele alınsa bile, anlam olarak ortak bir payda oluşturmaktadır.



- Dengelemek,

- Sağlamlaştırmak,

- Dengede tutmak,

- Stabilize etmek,



Özellikle başta sağlık sektörü olmak üzere pek çok farklı sektör açısından da bu kelime sıkça kullanılmaktadır. Zaman içerisinde Türkçeye yerleşmiş olan ve yazıldığı gibi okunarak Türkçede değerlendirilen kelimelerden biri olarak öne çıkıyor. Gündelik yaşamda tek başına ya da farklı cümleler içerisinde kullanabilirsiniz. Herhangi bir durum, kişi ya da olguyu; sağlamlaştırmak, dengelemek veya dengede tutmak gibi anlamlar üzerinden ele alınır.