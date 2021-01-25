Stres Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Sıtres Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Günümüzde ''stres'' kelimesi ile başlayan birçok kalıplaşmış ifade kullanılmaktadır. ''İş stresi'', ''Stres yönetimi'' ve ''Stres topu'' bu kelimelere örnek olarak gösterilebilir.

TDK'ya Göre Stres Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Sıtres - Yanlış

Sitres - Doğru

Türkçe kelimelerde S, T ve R kelimeleri yan yana gelmez. Fakat stres kelimesi Latince kökenli bir sözcüktür. Bu nedenle sıt-res şeklinde telaffuz edilen bu şekilde yazılması doğru değildir.

TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Stres

Stres Kelimesi ile İlgili Örnek Cümleler:

1- İş stresinden kurtulmak istiyorsan birkaç hafta tatil yapmalısın. - Doğru

2- Sıtresten uzak kalmak için bu sahil kasabasına taşındım. - Yanlış

3- Sitres yönetimi konusunda özel ders alıyorum. - Yanlış.