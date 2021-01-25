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    HaberlerEğitim Haberleri Stres Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Sıtres Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
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    25.01.2021 - 13:31 |

    Stres Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Sıtres Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Kökeni M.Ö 200'lü yıllara kadar uzanan stres kelimesi, dilimize Latinceden geçmiştir. Günümüzde en sık kullanılan psikolojik terimlerden biri olan stres, iç sıkıntısı, huzursuzluk ve bunalım anlamına gelir. Bu duyguyu hisseden kişiler ise ''stresli'' olarak tanımlanır. TDK'ya göre stres nasıl yazılır ve telaffuz edilir? Merak eden okurlar için örnek cümlelerle derledik.

    Stres Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Sıtres Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

     Günümüzde ''stres'' kelimesi ile başlayan birçok kalıplaşmış ifade kullanılmaktadır. ''İş stresi'', ''Stres yönetimi'' ve ''Stres topu'' bu kelimelere örnek olarak gösterilebilir. 

     TDK'ya Göre Stres Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

     Sıtres - Yanlış 

     Sitres - Doğru 

     Türkçe kelimelerde S, T ve R kelimeleri yan yana gelmez. Fakat stres kelimesi Latince kökenli bir sözcüktür. Bu nedenle sıt-res şeklinde telaffuz edilen bu şekilde yazılması doğru değildir. 

     TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Stres 

     Stres Kelimesi ile İlgili Örnek Cümleler: 

     1- İş stresinden kurtulmak istiyorsan birkaç hafta tatil yapmalısın. - Doğru 

     2- Sıtresten uzak kalmak için bu sahil kasabasına taşındım. - Yanlış 

     3- Sitres yönetimi konusunda özel ders alıyorum. - Yanlış. 

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