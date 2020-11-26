Su İçene Yılan Bile Dokunmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Atasözleri büyüklerimizin yaşayarak deneyimledikleri konularda bizlere akıldır kalıcı benzetmelerle verdikleri öğütlerdir.

Su İçene Yılan Bile Dokunmaz Atasözü Anlamı Ne Demek?

Su içene yılan bile dokunmaz atasözü bizlere bir davranış biçimi öğütlemektedir. Atasözleri bize bazı etik hareketleri de öğütlemektedir. Su içmek, yemek yemek temel ihtiyaçları arasındadır. Bir insan eğer su içmek gibi temel bir ihtiyacını karşılıyorsa o anda ona dokunmamak gerekir. Bu insan bir düşman ya da sevmediğiniz bir kişi bile olsa temel ihtiyaç anında bir insan rahatsız edilmemeli, zarar verilmemelidir.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Bize bazı etik değerleri öğreten, davranışlarınız hakkında bizi önceden uyaran sözlerdir. Atalarımız bize su içene yılan bile dokunmaz derken bir benzetme yapmışlardır. Yılan gibi zararlı bir hayvan dahi su içerken savunmasız ve masum halinde bulunan bir insana zarar vermez denmektedir.