Su Küçüğün Söz Büyüğün Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması
Su Küçüğün Söz Büyüğün atasözünde ''Su'', ''Sus'' anlamında kullanılmıştır. Çünkü eski Türkçede su, sessizlik, suskunluk anlamına gelir. Türk örf ve adetlerine göre büyüklerin olduğu yerde küçükler önce dinleyip sonra söz almalıdır. Su küçüğün söz büyüğün atasözünün konusu, açıklaması ve anlamı nedir? Merak edenler için detaylı bir şekilde derledik.
Bu atasözünün çeşitli yörelerde farklı versiyonları mevcuttur. ''Sus Küçüğün Söz Büyüğün'' ve ''Su Küçüğün Softa Büyüğün'' şeklinde de kullanılan sözler farklı anlamlara gelir.
Su Küçüğün Söz Büyüğün Atasözünün Anlamı Ne Demek?
Atasözünün TDK anlamı söyleniş biçimine göre farklılık göstermektedir.
1- Sus Küçüğün Söz Büyüğün: Bizden yaşça büyük olan kişilerle bir arada bulunduğumuzda söz hakkı onlara tanınmalıdır. Böyle ortamlarda küçüklerin çok konuşması saygısızlık olarak görülür.
2- Su Küçüğün Söz (Sofra) Büyüğün: Su, en temel ihtiyaçlarımızın başında gelir. Temel ihtiyaçlar söz konusu olduğunca çocuklar önceliklidir.
Kısaca Atasözü Açıklaması
Kısaca bu atasözünde büyüklerin bize verdiği öğütleri can kulağıyla dinlememiz gerektiği anlatılır. Aynı zamanda onların olduğu yerlerde çocukların çok fazla konuşmasının doğru olmadığı da vurgulanır.