BİST1.333-0.67EURO9.37-0.14USD7.84-0.32ALTIN449.79-1.80
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Su Küçüğün Söz Büyüğün Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması
    ABONE OL
    27.11.2020 - 17:33 |

    Su Küçüğün Söz Büyüğün Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Su Küçüğün Söz Büyüğün atasözünde ''Su'', ''Sus'' anlamında kullanılmıştır. Çünkü eski Türkçede su, sessizlik, suskunluk anlamına gelir. Türk örf ve adetlerine göre büyüklerin olduğu yerde küçükler önce dinleyip sonra söz almalıdır. Su küçüğün söz büyüğün atasözünün konusu, açıklaması ve anlamı nedir? Merak edenler için detaylı bir şekilde derledik.

    Su Küçüğün Söz Büyüğün Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

     Bu atasözünün çeşitli yörelerde farklı versiyonları mevcuttur. ''Sus Küçüğün Söz Büyüğün'' ve ''Su Küçüğün Softa Büyüğün'' şeklinde de kullanılan sözler farklı anlamlara gelir. 

    Su Küçüğün Söz Büyüğün Atasözünün Anlamı Ne Demek?

    Atasözünün TDK anlamı söyleniş biçimine göre farklılık göstermektedir. 

    1- Sus Küçüğün Söz Büyüğün: Bizden yaşça büyük olan kişilerle bir arada bulunduğumuzda söz hakkı onlara tanınmalıdır. Böyle ortamlarda küçüklerin çok konuşması saygısızlık olarak görülür. 

    2- Su Küçüğün Söz (Sofra) Büyüğün: Su, en temel ihtiyaçlarımızın başında gelir. Temel ihtiyaçlar söz konusu olduğunca çocuklar önceliklidir. 

    Kısaca Atasözü Açıklaması

    Kısaca bu atasözünde büyüklerin bize verdiği öğütleri can kulağıyla dinlememiz gerektiği anlatılır. Aynı zamanda onların olduğu yerlerde çocukların çok fazla konuşmasının doğru olmadığı da vurgulanır. 

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika || Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, bu akşam var mı, 28- 29 Kasım'da olacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri neler?

    Son dakika || Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, bu akşam var mı, 28- 29 Kasım'da olacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri neler?

    Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

    Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

    Oxford aşısıyla ilgili büyük şüphe! 'Korona aşısında sorunlar var'

    Oxford aşısıyla ilgili büyük şüphe! 'Korona aşısında sorunlar var'

    24 yaşındaki tapu memuru evinde ölü bulundu!

    24 yaşındaki tapu memuru evinde ölü bulundu!

    Sıradaki Haber