Su Küçüğün Söz Büyüğün Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Bu atasözünün çeşitli yörelerde farklı versiyonları mevcuttur. ''Sus Küçüğün Söz Büyüğün'' ve ''Su Küçüğün Softa Büyüğün'' şeklinde de kullanılan sözler farklı anlamlara gelir.

Su Küçüğün Söz Büyüğün Atasözünün Anlamı Ne Demek?

Atasözünün TDK anlamı söyleniş biçimine göre farklılık göstermektedir.

1- Sus Küçüğün Söz Büyüğün: Bizden yaşça büyük olan kişilerle bir arada bulunduğumuzda söz hakkı onlara tanınmalıdır. Böyle ortamlarda küçüklerin çok konuşması saygısızlık olarak görülür.

2- Su Küçüğün Söz (Sofra) Büyüğün: Su, en temel ihtiyaçlarımızın başında gelir. Temel ihtiyaçlar söz konusu olduğunca çocuklar önceliklidir.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Kısaca bu atasözünde büyüklerin bize verdiği öğütleri can kulağıyla dinlememiz gerektiği anlatılır. Aynı zamanda onların olduğu yerlerde çocukların çok fazla konuşmasının doğru olmadığı da vurgulanır.