Su Testisi Su Yolunda Kırılır Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Su testisi su yolunda kırılır atasözü, bir şey hangi yolda ilerliyor ise o yolda başına bir iş geleceğini anlatmak için kullanılır. TDK' ya göre su testisi su yolunda kırılır atasözünün anlamı nedir? Siz de öğrenerek en doğru şekilde kullanabilirsiniz.



Su Testisi Su Yolunda Kırılır Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Su testisi su yolunda kırılır atasözü, her şey hizmet ettiği amaca doğru ilerlediği yolda bir şekilde zarar görür. İnsan da hangi yolun yolcusu ise o yolda ilerlerken başına bir iş gelir Bunları anlatmak için kullanılan bir atasözüdür.



Kısaca Su Testisi Su Yolunda Kırılır Atasözü Açıklaması



Her şey hizmet ettiği amaca ilerlerken zarar görür.