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    HaberlerEğitim Haberleri Su Testisi Su Yolunda Kırılır Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması
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    26.11.2020 - 14:22 |

    Su Testisi Su Yolunda Kırılır Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Su Testisi Su Yolunda Kırılır Atasözü herkesin mutlaka duymuş olabileceği atasözleri arasında yer almaktadır. Eğer siz de bu atasözünü duyduysanız ve ne anlama geldiğini öğrenmek istiyorsanız aradığınız cevapları yazımızda bulabilirsiniz. Su testisi su yolunda kırılır atasözünün anlamı nedir? Su testisi su yolunda kırılır atasözünün açıklaması nedir? Su testisi su yolunda kırılır atasözünün konusu nedir? Sorularının cevaplarını sizler için derledik.

    Su Testisi Su Yolunda Kırılır Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Su testisi su yolunda kırılır atasözü, bir şey hangi yolda ilerliyor ise o yolda başına bir iş geleceğini anlatmak için kullanılır. TDK' ya göre su testisi su yolunda kırılır atasözünün anlamı nedir? Siz de öğrenerek en doğru şekilde kullanabilirsiniz.

    Su Testisi Su Yolunda Kırılır Atasözünün Anlamı Ne Demek?

    Su testisi su yolunda kırılır atasözü, her şey hizmet ettiği amaca doğru ilerlediği yolda bir şekilde zarar görür. İnsan da hangi yolun yolcusu ise o yolda ilerlerken başına bir iş gelir Bunları anlatmak için kullanılan bir atasözüdür.

    Kısaca Su Testisi Su Yolunda Kırılır Atasözü Açıklaması

    Her şey hizmet ettiği amaca ilerlerken zarar görür.

     

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