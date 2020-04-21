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    HaberlerEğitim Haberleri Sual Eş Anlamlısı Nedir? Sual Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
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    21.04.2020 - 02:16 |

    Sual Eş Anlamlısı Nedir? Sual Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Sual kelimesi pek çok kişinin kulağına gelse dahi hem anlamı hem de eş anlamlısı bilinmez. Ancak bu kelimenin eş anlamlısı gündelik yaşamda çok sık kullanılan bir sözcüktür. Peki, sual eş anlamlısı nedir? Sual kelimesinin eş anlamı olan sözcükler.

    Sual Eş Anlamlısı Nedir? Sual Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Sual kelimesi için Türk Dil Kurumu karşılık olarak ‘soru’ sözcüğünü nitelemiş durumda. Herhangi bir cevabı bulmak için yöneltilen cümle olarak da dile getirmek mümkün.

    Sual Eş Anlamlısı Nedir?

    Soru ile sual sözcüğü eş anlamlı olarak aynı tabiri ifade etmektedir. Gündelik yaşamda her ne kadar soru daha çok kullanılsa dahi, kişi ve duruma bağlı olarak sual sözcüğü de öne alınabilmektedir. Çoğu zaman bir durumun cevabını alabilmek için başka bir cümle yöneltilir. Bu cümle ise soru şeklinde oluşur ve bu buna da sual denir.

    Sual Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

    Bazı cevapları alabilmek için yöneltilen cümlelere sual denir. Aynı zamanda eş anlamlı olarak soru kelimesi de aynı ifade ile tabir edilir.

    ‘’O bugün birçok soru sordu.’’

    ‘’Sualinizi tam duyamadım.’’

     

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