Sükut İkrardan Gelir Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması
İtiraz edebilme, ortak olunmayan bir düşünceye karşı ses çıkarabilme insanlar için son derece önemli bir meziyettir. İnsanlar kendilerine güvenlerini ve öz saygılarını, uyum ve istikrardan ziyade böylesi karşı çıkışlar sayesinde inşa ederler. Bu nedenle söz ile itiraz edebilmeye dair en etkili cümle kalıpları da, atasözlerinde kendisine genişçe yer bulur. İşte, merak edilen tüm detaylar.
Sükut ikrardan gelir ata sözü, eğer, ortak olunmayan bir düşünce, yaklaşım ya da beyan varsa, buna sessiz kalınmasını ince bir eleştiriyle dile getirir.
Sükut İkrardan Gelir Atasözünün Anlamı Ne Demek?
Sessizlik anlamına gelen sükut kelimesi, fiili bir sessizlik kadar mecazi bir sessizliği de ifade eder. Fiili karşılığında, gerçekten de ses çıkararak bir beyana karşı beyan bildirmek, anlık geri bildirimde bulunmak kast edilir. Mecazi olarak ise, itiraz edebilmeyi, karşı durabilmeyi ima eder. Dolayısıyla eğer sessizlik varsa, mevcut durumun onaylandığı anlamı çıkarılabilir.
Kısaca Sükut İkrardan Gelir Atasözü Açıklaması
Eğer bir olay, durum veya beyana karşı herhangi bir karşı ses çıkarılmıyor ise, bunun anlamı bu olay, durum veya beyanı onaylamaktır.