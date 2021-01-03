Sulh Zıt Anlamlısı Nedir? Sulhun Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Türkçede bazı kelimelerin çok sık, bazı kelimelerin de çok nadir kullanıldığını belirtmek doğru olacaktır. Bununla beraber nadir kullanılan kelimelerin de zıt anlamları bilinmemektedir. Dilimizde kullanılan nadir kelimelerin içerisinde sulh kelimesi de yer almaktadır. Bununla beraber sulh kelimesinin zıt anlamlısı hakkında bilgi vermek önemli olacaktır. Sulh zıt anlamlısı nedir? İşte ayrıntılar.
Sulh kelimesinin barış anlamına geldiğini söylemek oldukça önemlidir. Sulh kelimesinin zıt anlamından önce anlamının bilinmesi, zıt anlamının daha iyi anlamaya yardımcı olacaktır. Sulh kelimesi, çok sık bir şekilde kullanılmadığından zıt anlamlısı da bilinmemektedir. Sulh kelimesinin hem zıt anlamı hakkında bilgi vermek hem de örneklendirmek kelime açısından pekiştirici olacaktır.
Sulhun Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Sulh kelimesinin birden fazla zıt anlamı bulunmaktadır. Bu kelimeler ise; savaş, cenk, harp, cihat olarak belirtilebilir. Sulh kelimesinin çok fazla kullanılmamasından ötürü kelimenin zıt anlamı hakkında bilgi sahibi olmayanlara bu şekilde bilgi sağlamak doğru olacaktır. Sulh ile savaş kelimelerine aşağıdaki gibi örnek vermek de önemlidir;
- Sulh yapılmayan bir savaşın sonucu hiçbir zaman iyi olmayacaktır.