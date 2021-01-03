Sulh Zıt Anlamlısı Nedir? Sulhun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Sulh kelimesinin barış anlamına geldiğini söylemek oldukça önemlidir. Sulh kelimesinin zıt anlamından önce anlamının bilinmesi, zıt anlamının daha iyi anlamaya yardımcı olacaktır. Sulh kelimesi, çok sık bir şekilde kullanılmadığından zıt anlamlısı da bilinmemektedir. Sulh kelimesinin hem zıt anlamı hakkında bilgi vermek hem de örneklendirmek kelime açısından pekiştirici olacaktır.



Sulhun Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Sulh kelimesinin birden fazla zıt anlamı bulunmaktadır. Bu kelimeler ise; savaş, cenk, harp, cihat olarak belirtilebilir. Sulh kelimesinin çok fazla kullanılmamasından ötürü kelimenin zıt anlamı hakkında bilgi sahibi olmayanlara bu şekilde bilgi sağlamak doğru olacaktır. Sulh ile savaş kelimelerine aşağıdaki gibi örnek vermek de önemlidir;



- Sulh yapılmayan bir savaşın sonucu hiçbir zaman iyi olmayacaktır.