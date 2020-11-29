Sürüden Ayrılanı Kurt Kapar Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Sürüden ayrılanı kurt kapar atasözünün konusu gereği bir gruptan ayrılan tek kişinin tehlikede kalacağı belirtilir. Bu atasözü pek çok farklı neden ile kullanılabilir.



Sürüden Ayrılanı Kurt Kapar Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Atasözleri doğru şekilde belirli cümlelerde kullanıldığında önemli anlamlar ifade etmektedir. Özelikle de bir cümle ile büyük bir paragrafta anlatılmak istenen her şey ifade edilebilir. O nedenle atasözü kullanımları da oldukça önem taşımaktadır. Sürüden ayrılanı kurt kapar demek, bir gruptan ve ya arkadaşlarından ayrılan kişinin tehlikede olacağı ifade edilir. Bunun için destek de alamayacağı belirtilir.



Kısaca Atasözünün Açıklaması



Arkadaşından ayrılıp tek başına iş yapmaya çalışan kişilerin tek başlarına hareket etmeleri sonucunda koruyucusuz kalacakları anlatılır. Sürüden ayrılanı kurt kapar atasözü de bunu ifade etmektedir. Bu tek kalan kişilerin tehlikede ve desteksiz kalacakları da bu şekilde anlatılır.