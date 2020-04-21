Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer atasözünün TDK'ya göre anlamı, ‘Bir olaydan gerekli dersi alan ve zarar gören kişinin bunu bir daha yapmayacağı’ biçiminde ifade bulmaktadır.

Sütten Ağzı Yanan Yoğurdu Üfleyerek Yer Atasözünün Anlamı Nedir?

İnsanlar yaşadıkları bazı olaylardan dolayı önemli zararlar alırlar ve bundan ders çıkarırlar. Böylece ona benzer olaylar ile karşılaştığı zaman tedbirli davranır ve uyanık olurlar. Yapılan bir hataya yeniden düşmemek olarak da sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer atasözü kullanılır.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Atasözleri insanlara bazı durumları anlatmak için kullanılan kısa deyimlerdir. Bu atasözleri arasında ise sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer çok sık kullanılır. Pek çok kişinin hayatındaki hatalardan ders çıkararak bir daha bunları yapmaması şeklinde bu atasözünü anlatmak mümkündür.