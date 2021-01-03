Tabiat Zıt Anlamlısı Nedir? Tabiatın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Günlük hayatta kullanım yoğunluğu oldukça fazla olan tabiat kelimesinin ifade etmekte olduğu manaların yanı sıra karşıt olan yani zıt anlamlısı olan kelimeleri de öğrenmek ve ihtiyaç doğrultusunda kullanmak son derece önemli bir konu oluşturmaktadır.



Tabiatın Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Huy, karakter, doğa, doğal özellik, güzeli ayırma melekesi, zevk, beğeni, insanın büyük abdest bozma kolaylığı yahut zorluğu gibi durumları ifade etmekte kullanılan tabiat kelimesi taşıdığı anlamlar bakımından büyük önem taşımaktadır.



Bir kelimenin ifade ettiği durumların aksini ifade eden aynı zamanda içerdiği anlamın karşıtı olan manayı anlatan kelime yahut kelimelere karşıt yani diğer bir ifade ile zıt anlamlı kelimeler denilir. Bu noktada tabiat kelimesinin taşıdığı anlamlar bakımından zıttı olarak kullan bir kelime bulunmamaktadır. Kısaca tabiat kelimesinin zıt anlamlısı olan bir kelime yoktur.