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    HaberlerEğitim Haberleri Tabletlerin dağıtımı devam ediyor
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    18.12.2020 - 07:00 |

    Tabletlerin dağıtımı devam ediyor

    Uzaktan eğitimde internet ve cihaz ihtiyacı olan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sosyal sorumluluk kapsamındaki desteklere ilave olarak tedarik edilen 500 bin tabletin dağıtımı devam ediyor.

    Tabletlerin dağıtımı devam ediyor

    Hafta başında 50 bin 500 adet tablet daha 15 ile sevk edildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tabletlerin gönderildiği illerin müdürleriyle video konferansla toplantı yaparak konuya ilişkin bilgi alışverişinde bulundu. Selçuk, ocak sonuna kadar 500 bin tabletin öğrencilere ulaşacağını, sayının bununla sınırlı kalmayacağını, dağıtım ve desteklerin sivil toplum, yerel yönetimler ve özel sektörün de katkısıyla sürdürüleceğini ifade etti.

    Bu gönderimde Adıyaman’a 2 bin 300, Batman’a 2 bin 600, Diyarbakır’a 3 bin, Gaziantep’e 3 bin, Hakkari’ye 850, İstanbul’a 5 bin, Kayseri’ye 2 bin, Kilis’e 500, Kocaeli’ye 8 bin, Mardin’e 3 bin, Ankara’ya bin 350, Siirt’e bin, Şanlıurfa’ya 10 bin 700, Şırnak’a 2 bin 600 ve Van’a 4 bin 600 adet tablet ulaştırıldı.

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