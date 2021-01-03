Tam Zıt Anlamlısı Nedir? Tamın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Tam kelimesi; herhangi bir şeyin bütünlüğünü ifade eder. Bununla beraber tam kelimesinin zıt anlamlısıda, kelimenin anlamının tersi olarak bilinir. Tam kelimesi, birden fazla zıt anlama sahiptir. Bu yüzden tam kelimesinin zıt anlamı hakkında bilgi vermek, zıt anlamların bir arada kullanıldığı örnek ile pekiştirmek okurlar açısından bilgilendirici olacaktır.



Tamın Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Tam kelimesinin birden fazla zıt anlamlısı bulunmaktadır. Bununla beraber tam kelimesinin zıt anlamlıları; yarım, eksik, buçuk olarak belirtilmiştir. Tam sözcüğü ile eksik kelimeleri birbirinin zıt anlamlıları şeklinde tanımlanmıştır. Tam ile eksik sözcüklerinin bir arada bulunduğu örnek ise aşağıdaki gibidir;



- Tam bir şekilde satılan meyve sularının çabucak eksildiğini fark etmemek mümkün olmayacaktır.