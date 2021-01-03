Tam Zıt Anlamlısı Nedir? Tamın Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Türkçede kullanılan kelimelerin oldukça geniş bir yapıya sahip olduğunu belirtmek oldukça önemli bir durumdur. Bununla beraber her kelimenin zıt anlamı bulunur. Bazı kelimeler yalnızca bir tane zıt anlama sahipken bazıları da birden fazla anlama sahip olabilmektedir. Tam kelimesi de birden fazla zıt anlama sahip kelimelerden biridir. Peki tam zıt anlamlısı nedir? İşte, tüm detaylar.
Tam kelimesi; herhangi bir şeyin bütünlüğünü ifade eder. Bununla beraber tam kelimesinin zıt anlamlısıda, kelimenin anlamının tersi olarak bilinir. Tam kelimesi, birden fazla zıt anlama sahiptir. Bu yüzden tam kelimesinin zıt anlamı hakkında bilgi vermek, zıt anlamların bir arada kullanıldığı örnek ile pekiştirmek okurlar açısından bilgilendirici olacaktır.
Tamın Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Tam kelimesinin birden fazla zıt anlamlısı bulunmaktadır. Bununla beraber tam kelimesinin zıt anlamlıları; yarım, eksik, buçuk olarak belirtilmiştir. Tam sözcüğü ile eksik kelimeleri birbirinin zıt anlamlıları şeklinde tanımlanmıştır. Tam ile eksik sözcüklerinin bir arada bulunduğu örnek ise aşağıdaki gibidir;
- Tam bir şekilde satılan meyve sularının çabucak eksildiğini fark etmemek mümkün olmayacaktır.