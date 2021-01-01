Tanıdık Zıt Anlamlısı Nedir? Tanıdığın Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Fiil kökenli bir sıfat olan tanıdık kelimesi, tanımak fiilinden türetilmiştir. Sadece adını bildiğimiz kişiler için ''ismen tanıdık'', görmediğimiz halde hakkında bilgi sahibi olduğumuz insanlar içinse ''gıyaben tanıdık'' deriz. Günlük hayatta sıklıkla kullanılan bu sözcük bilindik ve aşina kelimeleri ile eş anlamlıdır. Tanıdık zıt anlamlısı nedir? Sizin için örnek cümlelerle derledik.
Daha önce tanışma ihtimalimizin olduğu insanlar için birçok deyim kullanılır. Örneğin: ''Gözü bir yerden ısırmak'' ve ''Kulağa tanıdık gelmek''
Tanıdığın Zıt Anlamı Olan Kelimeler:
1- Yabancı:
Tanıdık olmayan kişi anlamına gelen yabancı kelimesi, başka bir milletten olan insanlar için de kullanılır.
Örnek Cümleler:
1.A- Birlikte onca yıl geçirdik ama şimdi iki yabancı gibiyiz.
1.B.- Bana hiç yabancı gelmiyorsunuz; daha önce tanışmış mıydık?
2- Yad:
Yad kelimesi de iki anlamlıdır. Sözlük anlamı yabancı olan sözcüğün ikinci anlamı ise hatıradır. Yad etmek hatırlamak demektir. Yad el ise uzak ve yabancı memleket anlamına gelir.
Örnek Cümle:
Bu yad ellerde tek başıma kaldım.
Tanıdık kelimesiyle zıt anlamlı olan diğer kelimeler: Habersiz ve bigâne.