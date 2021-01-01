Tanıdık Zıt Anlamlısı Nedir? Tanıdığın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Daha önce tanışma ihtimalimizin olduğu insanlar için birçok deyim kullanılır. Örneğin: ''Gözü bir yerden ısırmak'' ve ''Kulağa tanıdık gelmek''



Tanıdığın Zıt Anlamı Olan Kelimeler:



1- Yabancı:



Tanıdık olmayan kişi anlamına gelen yabancı kelimesi, başka bir milletten olan insanlar için de kullanılır.



Örnek Cümleler:



1.A- Birlikte onca yıl geçirdik ama şimdi iki yabancı gibiyiz.

1.B.- Bana hiç yabancı gelmiyorsunuz; daha önce tanışmış mıydık?



2- Yad:



Yad kelimesi de iki anlamlıdır. Sözlük anlamı yabancı olan sözcüğün ikinci anlamı ise hatıradır. Yad etmek hatırlamak demektir. Yad el ise uzak ve yabancı memleket anlamına gelir.



Örnek Cümle:



Bu yad ellerde tek başıma kaldım.



Tanıdık kelimesiyle zıt anlamlı olan diğer kelimeler: Habersiz ve bigâne.