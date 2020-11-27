TDK ya göre, Tarlada İzi Olmayanın Harmanda Yüzü Olmaz atasözünün anlamı nedir; yeterince kendini işine vermeyenden, her hangi bir işi meydana getirmeyenden, hayır gelmez.

Tarlada İzi Olmayanın Harmanda Yüzü Olmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek?

Bir insan, hayatını devam ettirebilmesi için mutlaka çalışması lazımdır. Çalışmak, para kazanmayı sağlarken, aynı zamanda bir işi başarmanın mutluluğunu da sağlar. Bir işte çalışmayan insan, para da kazanamaz ve geçimini sağlayamaz. Çalışmayan, emek vermeyen ve zaman harcamayan kimseler, karşılığında bir gelir elde edemez. Bu tür insanlar, ne kendilerine ne de başkalarına bir fayda sağlamazlar.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Bir kişi çalıştığı iş için emek vermiyor ve ciddiye almıyorsa, ondan hiçbir hayır gelmez.