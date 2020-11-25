Taş Yerinde Ağırdır Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Yakın çevrenin insanları taktir etmesi gerekliliğini anlatan atasözümüz, taş yerinde ağırdır, olmaktadır.

Taş Yerinde Ağırdır Atasözün Anlamı Nedir?

Kişilerin değer ve kıymetini bilen kimseler onların en yakın çevresinde bulunan kişiler olmaktadır. Çünkü insanları en iyi tanıyanlar çevresindekiler olmaktadır.

Bu atasözünün bir diğer anlamı ise bir hareket doğru yerde ve doğru zamanda yapıldığı zaman değer kazanır olmaktadır.

Taş Yerinde Ağırdır Atasözünün Kısa Açıklaması

Bir insanı en iyi tanıyanlar başta ailesi olmak üzere o kişinin en yakınında bulunanlar olmaktadır. Bu sebeple de bahsi geçen kişilerin taktir edilmesi de bu insanlara düşmektedir.

"Taş yerinde ağırdır" atasözünün bir diğer tanımına bakıldığında ise söylenen sözlerin ne zaman ve nasıl söylendiği önemli olmaktadır. Ancak doğru zamanda, doğru yerde ve ancak doğru kişilere söylenen sözler belli bir değeri ve anlamı olabilmektedir.