Taşıma Su İle Değirmen Dönmez Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Bir çok atasözüne ve deyimde kullanılan bir kelime olarak da karşımıza çıkan değirmen, TDK ya göre anlamı içinde tahılların öğütüldüğü yapı olarak geçmektedir.



Kısaca Atasözü Açıklaması



Atasözleri bizlerden önce yaşayan atalarımızın deneyimleri sonucu ortaya çıkmıştır. Yaşanabilecek olayları kısa ve özlü olarak, bazen benzetmeler kullanılarak verilen nasihat ve öğütlerdir. Atasözlerinin tam olarak manalarını öğrenerek bize verilen öğütleri daha iyi anlayabiliriz.



Taşıma Su İle Değirmen Dönmez Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Günlük iletişim dilinde sıkça karşılaşılan bir atasözüdür. Bu sözde anlatılmak istenen bir işi yaparken sürekli olarak başkalarından yardım beklemek yanlıştır. İşin işleyişi başkalarının yardımıyla mümkün değildir. Kendi çabanız, gayretiniz ve sermayeniz olmalıdır. Sürekli olarak bir yerden destek alarak işi yürütmek bir yere kadar olabilir. Ama bu şekilde devam edilirse bir süre sonra işleyişin durması normaldir. Taşıma su ile değirmen dönmez atasözü bize kısaca başkalarının desteğiyle yapılan işler bir süre sonra duracağını öğütler.

