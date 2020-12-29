Tatlı Zıt Anlamlısı Nedir? Tatlının Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Bir kadının güzel ya da bir erkeğin yakışıklı olduğunu anlatmak için de tatlı kelimesi kullanılır. Mecazi olarak kullanılan tatlı sözcüğü çekici, sevimli, hoş anlamına gelir.

Tatlının Zıt Anlamı Olan Kelimeler

1- Tatlı kelimesinin zıt anlamı Acıdır.

Örnek Kelimeler ve Söz Grupları: Acı biber, Acı Kavun, Acı Yavşan Otu.

2- Mecazi anlamda tatlı kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcükler itici ve çirkindir.

Örnek Cümleler:

1- Ali dışarıdan göründüğü gibi değil, aslında çok tatlı biri.

2- Düşündüğümden daha itici biriymiş.

3- Türkçede birçok ikileme zıt anlamlı sözcüklerle yapılır. Acı tatlı ikilemesi de en sık kullanılan ikilemelerden biridir.

Örnek Cümle:

Bu köyde acı tatlı tam on sene geçirdim.