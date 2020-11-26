Tavşan Dağa Küsmüş Dağın Haberi Olmamış Atasözünün Anlamı Ne Demek?

Atasözlerine günlük yaşam da oldukça sık sık yer vermekteyiz. Örnek verdiğimiz zamanlarda kullandığımız özlü sözlerdir. Atasözleri yol gösterici ve öğüt verici niteliktedirler. Tavşan dağa küsmüş dağın haberi olmamış atasözünde anlatılmak istenen önemli bir kimseye küsseniz umurunda olmayacağıdır. Haberi bile olmayacağıdır.



Tavşan Dağa Küsmüş Dağın Haberi Olmamış Atasözünün TDK' ya Göre Anlamı Nedir?



Tavşan dağa küsmüş dağın haberi olmamış atasözünün TDK sözlüğündeki anlamı şudur;

- `Önemsiz kişi, önemli kişiye küsse önemli kişinin umurunda bile olmaz.` Anlamında kullanılan bir sözdür. Yani önemli bir kişi kibirlidir. Kimseyi önemsemez ve umurunda dahi olmaz boşa küsmüş olursunuz.



Tavşan Dağa Küsmüş Dağın Haberi Olmamış Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı



Cümle içinde kullanımına örnek verecek olur isek;

- Belediye'ye mektup yazdım dikkate bile almadı. ( Tavşan dağa küsmüş dağın haberi olmamış)