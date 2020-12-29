Taze Zıt Anlamlısı Nedir? Tazenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Taze kelimesi; herhangi bir olgunun ne durumda olduğunu belirtmek için kullanılan bir kelimedir. Bununla beraber günlük hayatta çok sık karşılaşılan bir kelimedir. Taze kelimesinin zıt anlamı hakkında bilgi sahibi olmayı isteyenler açısından hem bilgi hem de örnek vermek doğru olacaktır.

Tazenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Taze kelimesinin zıt anlamı; kelimenin kendisi kadar sık kullanılan bir kelimedir. Taze kelimesinin zıt anlamı; bayattır. Taze ile bayat kelimeleri zıt anlamlı olarak belirtilmiştir. Günlük hayatta bayat kelimesinin çok sık kullanıldığını söylemek mümkündür. Taze ile bayat kelimelerine aşağıdaki gibi örnek vermek faydalı olacaktır;

- Taze ekmeğin, açık bir şekilde dışarıda fazla kalması bayatlamasına neden olmuştu.