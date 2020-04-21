Tebdili Mekanda Ferahlık Vardır Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Tebdili mekanda ferahlık vardır atasözü Türk Dil Kurumu'na göre, ‘insanlar aynı yerde kalmak yerine farklı yerlere gittiği zaman, bir ferahlık ve rahatlık hissederek sıkıntılarından kurtulur’ anlamına sahiptir.

Tebdili Mekanda Ferahlık Vardır Atasözünün Anlamı Nedir?

İnsanlar uzun süre aynı yerde kalmaktan sıkılabilir. Bazı zamanlar kişinin bulunduğu yeri değiştirmesi ve başka bir yere gitmesi huzur ve ferahlık ve rahatlık getirebilmektedir. Özellikle değişik yerler gezip görmek, yeni insanlarla tanışmak ve bunu belirli aralıklarda gerçekleştirmek kişiyi mutlu edebilmektedir. Bunu anlatan atasözü ise tebdili mekanda ferahlık vardır şeklinde öne çıkıyor.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Kısa deyimler olarak bazı durumları anlatmak için atasözleri kullanılır. Tebdili mekanda ferahlık vardır ise özellikle eskilerin kullandığı önemli bir atasözüdür. Yer değiştirmek her zaman ferahlık ve rahatlık getirirken, insanı mutlu edebilir. Bu sadece yer ile ilgili değil aynı zamanda yeni insanlar için de kullanılabilmektedir.