BİST97.664-1,30EURO7,590,62USD60,82ALTIN376,34-0,57
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Tebdili Mekanda Ferahlık Vardır Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması
    ABONE OL
    21.04.2020 - 16:48 |

    Tebdili Mekanda Ferahlık Vardır Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Eskilerin en çok kullandığı atasözlerinden biri olarak tebdili mekanda ferahlık vardır öne çıkıyor. Günümüzde pek çok genç ise bu atasözünün anlamını öğrenmek için araştırma gerçekleştirmektedir. İşte, “Tebdili mekanda ferahlık vardır.” atasözü ile ilgili bilinmesi gerekenler.

    Tebdili Mekanda Ferahlık Vardır Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Tebdili mekanda ferahlık vardır atasözü Türk Dil Kurumu'na göre, ‘insanlar aynı yerde kalmak yerine farklı yerlere gittiği zaman, bir ferahlık ve rahatlık hissederek sıkıntılarından kurtulur’ anlamına sahiptir.

     Tebdili Mekanda Ferahlık Vardır Atasözünün Anlamı Nedir?

     İnsanlar uzun süre aynı yerde kalmaktan sıkılabilir. Bazı zamanlar kişinin bulunduğu yeri değiştirmesi ve başka bir yere gitmesi huzur ve ferahlık ve rahatlık getirebilmektedir. Özellikle değişik yerler gezip görmek, yeni insanlarla tanışmak ve bunu belirli aralıklarda gerçekleştirmek kişiyi mutlu edebilmektedir. Bunu anlatan atasözü ise tebdili mekanda ferahlık vardır şeklinde öne çıkıyor.

     Kısaca Atasözü Açıklaması

     Kısa deyimler olarak bazı durumları anlatmak için atasözleri kullanılır. Tebdili mekanda ferahlık vardır ise özellikle eskilerin kullandığı önemli bir atasözüdür. Yer değiştirmek her zaman ferahlık ve rahatlık getirirken, insanı mutlu edebilir. Bu sadece yer ile ilgili değil aynı zamanda yeni insanlar için de kullanılabilmektedir.

    Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladıÇanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bahçıvanlık yapan Gürsel Eskici'nin (58), bir arkadaşının tavsiyesi üzerine maydanozla beslediği tavuklarından biri, maydanoz desenli yumurta yumurtladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    TIR, yol kenarına devrildi

    TIR, yol kenarına devrildi

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

    Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

    Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

    Canı Kaymak İsteyen Mandayı Yanında Taşır Atasözünün Anlamı Nedir?

    Canı Kaymak İsteyen Mandayı Yanında Taşır Atasözünün Anlamı Nedir?

    Sıradaki Haber