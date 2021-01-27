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    HaberlerEğitim Haberleri TEGV, 26. yaşını kutluyor
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    27.01.2021 - 07:00 |

    TEGV, 26. yaşını kutluyor

    Çocukların nitelikli eğitimle buluşması için çalışan ve bugüne kadar 3 milyona yakın çocuğun hayatına dokunan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), bu yıl 26. yaşını kutluyor.

    TEGV, 26. yaşını kutluyor

    Çevrimiçi toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Özinci, “TEGV’in dijital platformunu hayata geçirerek uzaktan eğitim vermeye başladık. Çocuklarımızla bir arada olamasak bile teknoloji sayesinde onlara nitelikli eğitim desteği vermeye devam edebiliyoruz” dedi. Genel Müdür Sait Tosyalı da TEGV Dijital Platformu kapsamında bugüne kadar, Türkiye’nin 65 noktasında, 30 şehirde, dezavantajlı bölgelerde okuyan ve pandemi nedeniyle eğitime devam edemeyen 8 bin 374 çocukla buluştuklarını açıkladı. Vakıf, Arçelik ve Eski Arçelikliler Derneği’nin desteğiyle başlattığı kampanyayla 2000’e yakın tablet bağışı sağladı.

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