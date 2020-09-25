Tek öğrenciye de eğitim olacak mı?

Bu programları kazanan öğrenciler, “Dersler olacak mı, eğitim hakkımız yanacak mı?” diye düşünüyorlar. Yükseköğretim Kurulu’ndan aldığımız bilgiye göre programa sadece bir öğrenci yerleşse dahi eğitim alabilecek. Örneğin bu yıl 40’ar kontenjanı bulunan Burdur Mehmet Akif Ersoy ve Çankırı Karatekin üniversitelerindeki İnşaat Mühendisliği’ne 2’şer öğrenci yerleşti. Erzurum Teknik Üniversitesi’nde 20 kontenjanı olan Makine Mühendisliği’ne 2 öğrenci yerleşirken 40 kontenjana sahip Endüstri Mühendisliği’ni 1 öğrenci tercih etti. Yine Hitit Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği, Gümüşhane Üniversitesi İnşaat Mühendisliği, İskenderun Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği de 1 öğrencinin yerleştiği programlardan.

Kişiye özel ders

Bu öğrencilere nasıl eğitim verileceğine fakülteler karar verecek. Bazı üniversitelerde ilk yıl ortak okutulan ders sayısı çok olduğu için bu öğrenciler diğer bölümlerdeki öğrencilerle eğitim alacak, ikinci sınıfta ise alttan dersi olan üst dönem öğrencilerle birlikte sınıf açılabilecek.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bu yolu izleyeceğini söylerken Erzurum Teknik Üniversitesi, bir öğrenci de olsa sınıf açacaklarını belirtti. İskenderun Teknik Üniversitesi’nde ise henüz derslerin nasıl verileceği netleşmedi. Ancak üniversite, önceki dönemlerde bu öğrenciler için hocaların odasında ders verildiğini belirtti. Çankırı Karatekin Üniversitesi yetkilileri de yurt dışından kayıt yaptıran öğrencilerle kontenjanlarını doldurduklarını ifade ettiler.