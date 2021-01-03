Tek Zıt Anlamlısı Nedir? Tekin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Tek kelimesi; herhangi bir şeyin bir tane olduğunu ifade eder. Bu kelimenin zıt anlamı ise tam tersi olarak herhangi bir şeyin birden fazla olduğunu belirtir. Tek kelimesi, Türkçede çok sıklıkla karşı karşıya gelinen kelimelerden birisidir. Aynı şekilde tek kelimesinin zıt anlamının da çok sık kullanıldığı söylenebilir. Tek kelimesinin zıt anlamı ve zıt anlamların bir arada bulunduğu örnek vermek bilgilendirici olacaktır.



Tekin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Tek kelimesinin zıt anlamı olan kelime; çifttir. Tek; herhangi bir durumun bir tane olmasını belirtirken çift ise; birden fazla olmasını ifade eder. Bununla beraber bu iki kelimenin bir arada kullanıldığı örnek;



- Tek sayılar; 1, 3, 5, 7, 9 olup çift sayılar ise; 0, 2, 4, 6, 8 olarak belirtilmiştir.