Tekdir cümle anlamı olarak azarlama anlamına gelmektedir. Yani yanlış bir şey yapan kişi önce uyarılır, tekrar aynı hatayı yaparsa kızılır ve azarlanır. Tekrar aynı hatayı yaptığında ise bu sefer dayağı hak etmiş demektir.



Tekdir İle Uslanmayanın Hakkı Kötektir Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir atasözünün anlam nedir, TDK açıklaması nasıldır merak edilmektedir. Kişilere yaptıkları yanlışlardan dolayı ilk önce uyarı yapılır, bu durum devam ettiğinde kızılır ve azarlanır, hala devam ediyorsa artık şiddete başvurmak gerekebilir.



Tekdir İle Uslanmayanın Hakkı Kötektir Kısaca Atasözü Açıklaması



Suçların cezalarının dereceleri hafiften şiddetliye doğru gitmelidir. Eğer kişi hala devam ediyorsa o zaman artık o kişiye doğru yolu göstermek için şiddete başvurmak gerekebilir.