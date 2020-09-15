Tekirdağ Haritası: Tekirdağ İlçeleri Nelerdir? Tekirdağ İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Sınır komşusu Edirne gibi Tekirdağ da yüksek verimli tarım arazilerine sahiptir. Türkiye'nin buğday ve ay çiçeği deposu olarak tanımlanan Tekirdağ'da şeker pancarı ve arpa gibi temel tarım ürünleri de yetiştirilmektedir.



(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com



Tekirdağ'ın Kaç İlçesi Vardır?



Tekirdağ'da toplam 11 ilçe bulunmaktadır. Nüfus yoğunluğunun en az görüldüğü ilçeler Marmara Ereğlisi ve Muratlı'dır. Turistik bir ilçe olan Şarköy'de nüfus yoğunluğu yaz mevsiminde - %20 oranında artar.



Tekirdağ'ın Nüfusu Ne Kadardır?



Tekirdağ'ın nüfusu özellikle 1990 yılından sonra büyük artış göstermiştir. 2000 yılında 623.591 olan nüfus, 2010 yılında 798. 109'a ulaşmıştır. 2015 yılında ise Tekirdağ'da yaşayan kişi sayısı 937. 910 olmuştur. 2020 yılının verilerine göre Tekirdağ'ın güncel nüfusu 1.055.412'dir.



Tekirdağ'ın İlçeleri Nelerdir?



Çorlu, Tekirdağ'ın sanayi ve ticaret alanında en gelişmiş ilçesidir. Aynı zamanda en çok göç alan ve en kalabalık ilçesi de Çorlu'dur. Bunun en büyük nedeni şehir merkezinden uzakta açılan çok sayıdaki fabrikadır. Başta kimya ve gıda olmak üzere birçok alanda üretim gerçekleştiren fabrikalar, Çorlu'nun çok fazla göç almasını sağlamıştır. İlçenin nüfusu 2020 yılında 270.944'e ulaşmıştır.



326 kilometrekarelik bir alana sahip olan Çerkezköy, 1970'li yılların başında sanayi alanında gelişmeye başladı. 1973 yılında ilçede kurulan Organize Sanayi Bölgesi, ilçenin sanayi ve ekonomik alanda kalkınmasını sağladı. Çerkezköy'ün nüfusu 177.442'dir.



Tekirdağ'ın turistik ilçesi olan Şarköy, İstanbul ve Çanakkale ile sınır komşusudur. 60 kilometreye yakın sahil şeridi olan Şarköy'ün plajları mavi bayraklıdır. Şarköy'de zeytin yetiştiriciliği de çok gelişmiştir. Zeytinyağı da bölgenin en önemli geçim kaynaklarından birini oluşturmaktadır. Tekirdağ'ın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Hayrabolu'da tarım ve hayvancılık gelişmiştir. İlçede en çok yetiştirilen tarım ürünleri çavdar, mısır, darı, pamuk kozası ve ipek böceğidir.



Tekirdağ iline bağlı diğer ilçeler, Malkara, Süleymanpaşa, Saray, Malkara, Ergene ve Kapaklı'dır.