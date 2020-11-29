Tekkeyi Bekleyen Çorbayı İçer Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Tekke Arapçadan dilimize geçen kelimelerdendir. İslamiyet de tasavvuf ilminin ve ahlak bilgilerinin öğretildiği ve uygulandığı yer, dergah anlamına gelmektedir.



Tekkeyi Bekleyen Çorbayı İçer Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Tekkeyi bekleyen çorbayı içer atasözünde anlatılmak istenen sabır etmesini bilmektir. Bazen sonuç elde etmek için uzun, sıkıcı ve zorlu dönemler geçirilebilir. Fakat sabırla bekleyip, zorlukları aşan kişiler sonunda mükafatını mutlaka görmektedir. Başarının gelmesi için sabırla yılmadan çalışmak gerekir. Beklemek sıkıntılı bir süreç olabilir. Fakat bu bekleyişin sonunda başarı gelmektedir. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer atasözü bize sebatla çalışmanın sonunda bir ödülün geleceğidir. Sizler için kısaca atasözünün açıklamasını derledik.



Kısaca Atasözü Açıklaması



Atasözleri bizlere büyüklerimizden kalan en değerli miraslardandır. Hayat tecrübeleri ile söylenmiş bizlere yol gösteren sözlere atasözü denilmektedir. Bizler bu hayat tecrübelerinden faydalanarak hareketlerimize yön verebiliriz.